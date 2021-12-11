Зеленский передал авиапредприятие "Украина" в управление Мининфраструктуры

Президент Владимир Зеленский передал в сферу управления Министерства инфраструктуры Государственное авиационное предприятие "Украина" и незавершенный терминал в Борисполе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства, об этом говорится в указе Президента №636/2021 "Об упорядочении использования находящихся в управлении Государственного управления делами объектов государственной собственности".

"Постановляю: согласиться с предложением Министерства инфраструктуры Украины и Государственного управления делами по передаче Государственного авиационного предприятия "Украина" (Киевская область, г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2) и объекта незавершенного строительства - терминального комплекса (Киевская область, Бориспольский р., г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2/1 а), которые находятся в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины", - говорится в документе.

Кабинету Министров и ГУД поручено обеспечить передачу этих объектов государственной собственности в сферу управления Мининфраструктуры.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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