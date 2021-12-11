Ситуация на границе с Украиной не меняется. Наблюдается скопление русских войск, - Пентагон
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Ситуация у границ Украины не меняется после онлайн-саммита президентов США и России. Соединенные Штаты Америки и дальше наблюдают скопления военнослужащих Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
По словам Кирби, Пентагон за последние две недели отмечает увеличение военных России у границы с Украиной.
"Там все еще значительное количество войск РФ, в западной части этой страны вдоль границы с Украиной. Мы продолжаем видеть их увеличение в последние дни и недели", - заявил пресс-секретарь Пентагона.