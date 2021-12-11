Новости • Украина - НАТО

Мы идем, а там шлагбаум, – Зеленский о вступлении в НАТО

15 493182
Мы идем, а там шлагбаум, – Зеленский о вступлении в НАТО
Украина продолжает прилагать все усилия для того, чтобы вступить в НАТО. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на этом пути существуют определенные препятствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в интервью "1+1".

"Мы продолжаем путь в НАТО. Но ведь мы идем, а там шлагбаум. Мы же видим это, или нам все равно, давайте обойдем шлагбаум. Но его не получается обойти", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что Украина сделала и продолжает делать все возможное, что Россия сказала США о том, что не собирается вторгаться на территорию Украины.

Зеленский также заверил, что Украина не откажется от своих территорий.

Читайте также: Решение о вступлении в НАТО должно быть волей украинского народа, - Байден в разговоре с Зеленским

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Головний шлагбаум - це Єрмак, Татаров, Дємченко та Пальчевський при владі.
  • Sophia-Maria Duglass
  • время
    Забери шлагбаум, який сам поставив, та не вини у тому НАТО. Хто зменшив бюджет на ВСУ, невже НАТО? Хто гальмує ВСУ переходити на стандарти НАТО? Невже НАТО? Краще б мовчав.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости