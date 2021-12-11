За сутки войска РФ 6 раз открывали огонь на Донбассе, применяя минометы и противотанковые гранатометы. Без потерь, – ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что вблизи населенного пункта Песчаное в Луганской области враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.
"В направлении Новотошкивского оккупанты совершили обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Попасной российские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что около Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.
В районе Южного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отмечают в штабе ООС.
Кроме того, сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 11 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.