13 декабря главы МИД стран Евросоюза обсудят скопление войск РФ на границе Украины

Министры иностранных дел Евросоюза 13 декабря обсудят наращивание войск России на границе с Украиной. В повестке дня также ситуация в Беларуси и ряде других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.

Отмечается, что 13 декабря в рамках встречи Евросовет будет проинформирован о наращивании и передвижении российских войск на границе с Украиной.

Кроме этого, министры обсудят ситуацию в Центральной Азии, Венесуэле, Эфиопии и Афганистане.

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