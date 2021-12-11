В Украине за сутки от COVID-19 умерли 446 человек, зафиксировано 10 133 новых случая заражения, 25 861 человек выздоровел
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За сутки 10 декабря в Украине зафиксировано 10133 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 991, медработников – 199).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным профильного министерства, также за минувшие сутки:
госпитализировано – 2 307 человек;
летальных исходов – 446;
выздоровело – 25 861 человек.
Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:
заболело – 3 553 817 человек;
поправилось – 3 184 287 человек;
летальных исходов 290 789;
проведено ПЦР-тестирований – 16 274 905.