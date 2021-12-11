Из-за непогоды обесточены 55 населенных пунктов в трех областях Украины, - ГСЧС

Из-за сильного ветра обесточенными остаются 55 населенных пунктов в Житомирской, Черниговской и Киевской областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в 3 областях (Киевская – 25, Житомирская – 21 и Черниговская – 9)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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