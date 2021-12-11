Россия должна выбрать – хочет быть с Европой или против нее, – премьер Польши Моравецкий
Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Россия должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее. (Президент РФ, - Ред.) Владимир Путин сегодня выбирает конфликт. И это вредит не только Европе, но и его собственной стране", - сказал глава польского правительства.
Он также подчеркнул, что Европа не желает конфликта с Россией.
"Но Европа не может разрешить давление и шантаж на почве энергетики. Поэтому перед лицом провокаций Путина мы должны быть едиными. Время уступок прошло. Мы должны жестко реагировать путем введения санкций", - подчеркнул Моравецкий.
Польский премьер также прокомментировал недавние переговоры президента США Джо Байдена с российским президентом и заявил, что "был бы благодарен президенту Байдену, если эта беседа приведет к снижению активности России на границе с Украиной и Европой".
"Но опыт показывает, что Путину доверять нельзя, и политика уступок бездействует", - добавил Моравецкий.