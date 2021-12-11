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Минские соглашения дают шанс на завершение войны на Донбассе мирным путем, - Павлюк

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Минские соглашения дают шанс на завершение войны на Донбассе мирным путем, - Павлюк
Для мирного урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля Кремля.

Об этом командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в комментарии изданию DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Это пока единственный сдерживающий документ, который есть у Украины и который все-таки дает шанс на завершение этой войны мирным путем", - отметил он, отвечая на вопрос, являются ли Минские соглашения до сих пор актуальными?

По мнению Павлюка, переговорный процесс по Донбассу зависит от политической воли Кремля.

"Все зависит от команды из Кремля. Даже перед двусторонней встречей между Байденом и Путиным несколько дней не было применения оружия со стороны ОРДЛО. То есть они также контролируются. Дают команду – они ведут огонь, не дают команду – они не ведут огонь. Все зависит от средств, которые будут применены к России международным сообществом", - добавил командующий объединенными силами ВСУ.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Закончить войну? Мирным путем? И ето говорит военный? Закончить войну можешь хоть сейчас. ***** предлогает тебе поднять белый флаг и капитулировать. Отдашь сво дом росийским чекистам а свою жену бурятам. А сам поедешь в Магадан лес валить. Вот типо так ты закончишь войну мирным путем.
  • Николай Николаевич b96f438b
    План простий! Беремо одного клоуна, обираємо його приЗедентом і пєрєстайом стрелять. І бінго! Побєда у вас в кармані. Залишилось тільки то все намазать на хлєб...
  • FT FT
    Войну можно или выиграть или проиграть. А закончить войну ето называется склеить ласты и лечь жопой кверху
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