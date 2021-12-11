Единственная эффективная стратегия сдерживания России – это комплексные меры, которые уже реализуются нами и партнерами, – Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба раскрыл детали в интервью американскому изданию Foreign Affair, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Политик подчеркнул, что Украина и ее партнеры активно работают над этим.
"Единственная эффективная стратегия – это применение комплексного пакета сдерживания России, который Украина и партнеры сейчас реализуют", - рассказал Кулеба.
Что предполагают эти 3 элемента. Первый – отправить четкие политические сигналы Кремлю, что Украина – часть Запада. В будущем она вступит в ЕС и НАТО. Суверенитет и территориальная целостность Украины могут быть предметом переговоров. Второй – показать России, с какими последствиями она может столкнуться, если вторгнется в Украину. Разрабатывая санкции сейчас, позже можно избежать необходимости вводить их. Третий – углубление военно-технического сотрудничества со странами Запада. Украина имеет сильные войска, однако для укрепления обороны нужно больше оружия.
Политик отметил, что цель Украины – получить "мир через силу". По словам политика, США и союзники из Европы должны говорить с Владимиром Путиным и выиграть для Украины время. Между тем Украина укрепится настолько, что у России просто не будет возможного военного варианта для вторжения.