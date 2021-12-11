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НАТО допустил стратегическую ошибку, не приняв Украину в Альянс до 2014 года, - Кулеба

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НАТО допустил стратегическую ошибку, не приняв Украину в Альянс до 2014 года, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает стратегической ошибкой НАТО тот факт, что Украина до 2014 года не стала членом Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил 10 декабря в комментарии "Голосу Америки".

"Если бы Украина приобрела членство в НАТО до 2014 года, не было бы никакой российской агрессии. Это была стратегическая ошибка Альянса – отложить обретение членства Украиной. Потому что это был бы лучший способ гарантирования не только безопасности Украины, но и безопасности евроатлантического пространства. Путин бы никогда не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса", – сказал он.

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Топ комментарии

  • Pravda Pravda 55d435b3
    "Віктор Федорович особисто так тянув,так підштовхував Україну в НАТО".Сили не хватило....
  • Kiт Бегемот
    Кого ещё бесит этот умник - лайк.
  • Andriy Kalnyshevsky
    ага) - НАТО винувате шо мудрий нарід наголосував януковічєй-зеленських...
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