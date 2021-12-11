Красный Крест и Верховный комиссар ООН по делам беженцев направили на оккупированную территорию Донбасса более 136 т гуманитарной помощи

17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) прошли через неделю в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).