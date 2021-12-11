Заместитель председателя Конституционного суда Головатый вошел в руководящий орган Венецианской комиссии

Заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый избран членом Бюро Венецианской Комиссии (Европейская комиссия "За демократию через право").

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КС.

В состав Бюро Венецианской комиссии входят семь членов: президент, три вице-президента и четыре других члена Комиссии.

"В настоящее время обновленный состав Бюро Венецианской комиссии таков: президент – представитель от Франции; три вице-президента – представители от Исландии, Мальты и Германии; четыре других члена Комиссии – представители от Болгарии, США, Швейцарии и Украины", - отмечено в сообщении.

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