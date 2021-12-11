Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Песчаного из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС
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С начала суток по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в направлении Песчаного на Луганщине противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе ООС.