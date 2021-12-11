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Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Песчаного из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС

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Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Песчаного из гранатометов и стрелкового оружия, - штаб ООС
С начала суток по состоянию на 11 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении Песчаного на Луганщине противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

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"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе ООС.

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Топ комментарии

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    Ну как вам очередные переговоры с Чортом? Закончилась война?Еще не надоело по граблям прыгать?
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    Ну судя из истории, демократия сильно помогла в 39-м с переговорах с господином Адольфом Гитлером. То же самое в современной истории с ******. ***** бомбит города, больницы, школы, сбивает самолет, убивает миллионы людей а его приглашают за стол на переговоры послушать его капризы. Почему с маньяками убившими до десятка людей брезгуют сесть поговорить, а с маньяками убившими миллионы людей запросто. Вы путаете демократию с личными шкурными интересами.
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    Тоесть то что сейчас происходит ты поддерживаешь? Тогда к тебе больше нет вопросов.
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