Необходимо искать альтернативу российскому газу, – глава МИД Британии Трасс

Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставок газа из России.

Об этом заявила глава британского МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра, слова которой приводит в субботу Associated Press, она планирует работать с партнерами, чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа.

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят ущерб свободе и демократии. Мы не можем снова повторить эту ошибку", - добавила Трасс.

В Ливерпуле в эти выходные проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из главных тем, как ожидается, будет присутствие российских войск вблизи Украины, что вызывает обеспокоенность Запада.

Читайте также: Германия выступает за сохранение транзита газа через Украину и после 2025 года, - министр экономики ФРГ Альтмайер