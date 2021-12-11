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Необходимо искать альтернативу российскому газу, – глава МИД Британии Трасс

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Необходимо искать альтернативу российскому газу, – глава МИД Британии Трасс
Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставок газа из России.

Об этом заявила глава британского МИД Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра, слова которой приводит в субботу Associated Press, она планирует работать с партнерами, чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа.

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят ущерб свободе и демократии. Мы не можем снова повторить эту ошибку", - добавила Трасс.

В Ливерпуле в эти выходные проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из главных тем, как ожидается, будет присутствие российских войск вблизи Украины, что вызывает обеспокоенность Запада.

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Топ комментарии

  • Mykola Bratiichuk 07713f1c
    Накінець дійшло.
  • fg cbn
    Срашка гадит всему миру, а её населению, судя по всему, это очень нравится. У путинских бандитов для этого очень много денег. Огромные природные богатства достались отсталой нации с низкой моралью.
    Ботоксный фюрер Путлер, мерзкий персонаж с крысиным взглядом, подсадил своё препарируемое население на бациллу фашистской, хвастливо-шовинистической, злобно-ксенофобской пропаганды, а валенкам нравится, когда их правители-бандиты и пропагандистские вертухаи гадят всему миру, не так противно им становится сидеть в своём хамоватом быдло-свинарнике, когда и другие страны можно облить своими помоями и попытаться нагадить им от зависти и подлости
  • wittmann1980
    Мне интересно, а как давно они это поняли? Понятно, что война не у берегов Британии, но все же.
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