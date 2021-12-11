Новости

Кремль понимает, что не получит гарантий, что Украина не вступит в НАТО, - Bloomberg

6 15938
Кремль понимает, что не получит гарантий, что Украина не вступит в НАТО, - Bloomberg
Кремль понимает, что нет шансов подписать договор, который гарантировал бы президенту РФ Владимиру Путину невступление Украины в НАТО.

Об этом изданию Bloomberg заявили источники, близкие к российскому руководству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Непонятным остается то, на что Москва может вообще согласиться.

Источники агентства фактически подтвердили, что эскалация на российско-украинской границе в частности касается попыток России навредить перспективам членства Украины в НАТО с последующим размещением оружия военного альянса в сторону России.

По словам западных официальных лиц, пока нет никаких признаков того, что РФ перестала накапливать войска возле Украины. Москва не смягчила и своей агрессивной риторики в сторону Киева.

Однако, по словам собеседников Bloomberg, Кремль по-прежнему опасается начинать полномасштабную войну против Украины, понимая, что это повлечет за собой волну новых и более жестких санкций и ожесточенное сопротивление в зоне боевых действий.

Читайте также: Мы идем, а там шлагбаум, – Зеленский о вступлении в НАТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Ziu Zou
    Нехай кремль скрежеще зубами, але рано чи пізніше ми будемо в НАТО і крапка!!!
  • Sophia-Maria Duglass
  • fg cbn
    НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известным бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости