Кремль понимает, что не получит гарантий, что Украина не вступит в НАТО, - Bloomberg
Об этом изданию Bloomberg заявили источники, близкие к российскому руководству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Непонятным остается то, на что Москва может вообще согласиться.
Источники агентства фактически подтвердили, что эскалация на российско-украинской границе в частности касается попыток России навредить перспективам членства Украины в НАТО с последующим размещением оружия военного альянса в сторону России.
По словам западных официальных лиц, пока нет никаких признаков того, что РФ перестала накапливать войска возле Украины. Москва не смягчила и своей агрессивной риторики в сторону Киева.
Однако, по словам собеседников Bloomberg, Кремль по-прежнему опасается начинать полномасштабную войну против Украины, понимая, что это повлечет за собой волну новых и более жестких санкций и ожесточенное сопротивление в зоне боевых действий.