Кремль понимает, что не получит гарантий, что Украина не вступит в НАТО, - Bloomberg

Кремль понимает, что нет шансов подписать договор, который гарантировал бы президенту РФ Владимиру Путину невступление Украины в НАТО.

Об этом изданию Bloomberg заявили источники, близкие к российскому руководству, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Непонятным остается то, на что Москва может вообще согласиться.

Источники агентства фактически подтвердили, что эскалация на российско-украинской границе в частности касается попыток России навредить перспективам членства Украины в НАТО с последующим размещением оружия военного альянса в сторону России.

По словам западных официальных лиц, пока нет никаких признаков того, что РФ перестала накапливать войска возле Украины. Москва не смягчила и своей агрессивной риторики в сторону Киева.

Однако, по словам собеседников Bloomberg, Кремль по-прежнему опасается начинать полномасштабную войну против Украины, понимая, что это повлечет за собой волну новых и более жестких санкций и ожесточенное сопротивление в зоне боевых действий.

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