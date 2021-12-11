Республика Сербская начала процесс выхода из общегосударственных институтов Боснии и Герцеговины
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
10 декабря депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.
Они также проголосовали за декларацию, призывающую к разработке новой конституции Республики Сербской и отмечающей, что "все законы, введенные международным высоким представителем Боснии, являются "неконституционными".
Большинство оппозиционных депутатов вышли или бойкотировали голосование, заявив, что инициатива обособления не может быть реализована без кровопролития в стране.
Босния находится в затяжном политическом кризисе из-за сепаратистских шагов Республики Сербской. Нарастают опасения, что мирное соглашение, завершившее войну 1992-95 годов, может быть разрушено, что поставит под угрозу региональную стабильность.
Дейтонские мирные соглашения создали в рамках Боснии и Герцеговины два очень автономных образования, имеющих общие учреждения: Республику Сербскую и Боснийско-хорватскую федерацию.
Лидер боснийских сербов Милорад Додик, представитель Республики Сербской в руководящем органе БиГ, неоднократно угрожал выйти из институтов государственного уровня, описывая Боснию как "эксперимент международного сообщества" и "невозможную навязанную страну".
В течение многих лет Додик выступал за отделение Республики Сербской и за то, чтобы она стала частью соседней Сербии.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 2 декабря Путин провел "полезную" встречу с лидером боснийских сербов Додиком, который угрожает выйти из всех государственных институтов Боснии.