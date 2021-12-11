Драка с участием трех полицейских произошла ночью в Северодонецке, - Нацполиция

В ночь на 11 декабря в Северодонецке трое полицейских подрались с местными. В конфликте пострадала женщина, которая обратилась за помощью к медикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"11 декабря в полночь вблизи магазина, расположенного по пр. Химиков г. Северодонецк, между тремя находившимися вне службы правоохранителями и четырьмя местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация. Через некоторое время одна из участников конфликта (женщина) обратилась в травмпункт городской больницы", - отмечается в сообщении.

По этому факту, согласно приказу начальника ГУ НП в Луганской области, сотрудники Управления главной инспекции и внутренней безопасности проводят служебную проверку. Информация о происшествии передана в ГБР.

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