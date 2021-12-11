Россию ждут "тяжелые экономические последствия" в случае вторжения в Украину, - глава МИД Британии Трасс
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Вторжение в Украину было бы "стратегической ошибкой" для России.
Об этом в очередной раз напомнила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она также сказала, что РФ столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если вторгнется в Украину.
По словам Трасс, Великобритания и ее союзники должны "умерить Россию от такого курса действий".
Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявлял, что Москва столкнется с долгосрочными последствиями в случае вторжения в Украину.
В преддверии встречи G7 Трасс провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Лондоне.