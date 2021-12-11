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Россию ждут "тяжелые экономические последствия" в случае вторжения в Украину, - глава МИД Британии Трасс

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Россию ждут "тяжелые экономические последствия" в случае вторжения в Украину, - глава МИД Британии Трасс
Вторжение в Украину было бы "стратегической ошибкой" для России.

Об этом в очередной раз напомнила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она также сказала, что РФ столкнется с "тяжелыми экономическими последствиями", если вторгнется в Украину.

По словам Трасс, Великобритания и ее союзники должны "умерить Россию от такого курса действий".

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявлял, что Москва столкнется с долгосрочными последствиями в случае вторжения в Украину.

В преддверии встречи G7 Трасс провела переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Лондоне.

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Топ комментарии

  • Myko
    Ці ваші "тяжкі економічні наслідки" було б вводити у 2014 році, а не тоді коли газ по 100 доларів. Зараз навіть відключення від СВІФТу не дасть такого результату, який був би у 2014 році. Але добре, що хоч зараз.
  • Mora Zfayfer
    .

    Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

    та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь    :

    або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


    - підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

    - повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

    - досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

    - закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

    - закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

    - анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

    - в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

    докладно на Радiо Свобода

    https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

    .
  • Вахмурка Кржемелик
    Какая связь между системой платежей и ценой на товар? Газ продавали задолго до СВИФТа.
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