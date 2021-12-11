"ЕС" требует отставки замминистра внутренних дел за позорное поведение в зоне ООС, – Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" требует немедленной отставки заместителя министра внутренних дел Гогилашвили, дискредитирующего само название министерства и позволившего себе хамское поведение и нецензурную брань к полицейским, добросовестно выполнявшим свою работу в зоне ООС – на территории, требующей особого внимания к законности и правопорядку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсетях пишет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Наша фракция возлагает полную ответственность за действия этого лица на Зеленского, по указанию которого был назначен замминистра как близкий знакомый президента. Кумовство в действии – вот что мы видим на этом позорном видео", – прокомментировала Геращенко скандальное видео, где замминистра в нецензурной форме унижает стражей порядка на блокпосту.

"Требуем от министра Дениса Монастырского немедленного увольнения неадекватного заместителя! И публичных извинений перед полицейскими за действия своего подчиненного – близкого знакомого Зеленского", – пишет Геращенко.

"Гогилашвили отвечает за борьбу с наркотиками, кстати, а сам ведет себя как гопник. Напомню – в нынешней власти исключительно матом с окружающими разговаривает не только этот замминистра внутренних дел. В общем, так говорят все слуги. В парламенте тоже. В частности, в Регламентном комитете сейчас находится мое обращение относительно действий народного депутата Ковальчука. Безнаказанными остаются действия председателя правления Укрэксимбанка Мецгера и его охраны, избивших журналистов", – отмечает Геращенко.

"Сделали страну вместе, короче", – резюмирует сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство относительно действий Гогилашвили. На это время Гогилашвили также будет отстранен от должности.