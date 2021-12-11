Спасатели анонсировали появление мобильного приложения "Спасение в горах" для поиска туристов. ФОТО

Прикарпатские спасатели на базе Аварийно-спасательного отряда специального назначения представили систему GPS-мониторинга для улучшения безопасности туристов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Проект внедрен в рамках Совместной операционной программы Румыния-Украина в 2014-2020 годах.

Система GРS-мониторинга – это инновационная система GРS-мониторинга, первоочередная задача которой обеспечить доступ к информации о местонахождении туристических и поисково-спасательных групп и к сигналам бедствия, которые посылают туристы для получения помощи, что очень важно в условиях горной местности при отсутствии покрытия мобильных операторов.

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Целью внедрения системы GРS-мониторинга для улучшения безопасности туристов является повышение уровня безопасности в горном туризме.

Проект предусматривает мониторинг передвижения самостоятельных туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности и усовершенствование системы управления подразделениями при организации поисково-спасательных мероприятий в горах через отслеживание в реальном времени текущего места нахождения поисково-спасательных групп и маршрутов их передвижения.

Система GРS-мониторинга состоит из аппаратно-программного комплекса оперативного управления силами и средствами; автоматизированной системы приема и обработки сообщений о чрезвычайных событиях от туристов и автоматизированной системы регистрации туристических групп и мобильного приложения на ОС Android и iOS "Спасение в горах".

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Мобильное приложение предназначено для передачи сигналов SOS с географическими координатами при возникновении чрезвычайных событий в горной местности. Функционал приложения позволяет верифицированным пользователям при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия.





Сейчас приложение работает в тестовом режиме и доступно на сайте ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в разделе "регистрация туристических групп", а уже через несколько дней его можно будет скачать из Play Market.