Комплексы автофиксации нарушений ПДД принесли бюджету более 1,2 млрд грн
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По данным Патрульной полиции Украины, с момента запуска системы автоматической фиксации дорожного движения правоохранители взыскали с водителей более 1,2 млрд грн за нарушение ПДД.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УНН.
Так, в Украине 1 июня 2020 официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. С указанной даты по состоянию на 29 ноября 2021 года украинскими полицейскими вынесено 3 521 691 постановление об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.
Кроме того, правоохранителями в определенный период наложены взыскания на сумму 1 244 321 290 грн.
На сегодняшний день комплексы автофиксации работают в 24 городах и 15 областях Украины.
Заметим, что штрафы за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированные на фото и видео в автоматическом режиме, поступают в государственный бюджет.