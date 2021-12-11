Посол Мельник о новом коалиционном соглашении ФРГ: Ультимативная речь по отношению к РФ, Украине уделено центральное место

Новое правительство Германии много акцентов будет расставлять по-новому. Это уже видно, и об этом свидетельствует коалиционный договор, который выглядит для Украины довольно амбициозным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью ZN.UA посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

"Мы в Берлине, вся наша дипломатическая служба, приобщились к этому результату: Украине в коалиционном соглашении уделено одно из центральных мест. В частности, правительство Олафа Шольца в документе прямо требует от России почти ультимативным языком (и это тоже новинка) освободить Крым и оккупированные территории на востоке. Мы, конечно, приветствуем такой проактивный анонсированный курс по России и Украине, но все же мы будем оценивать новую коалицию не только и не столько по жесткости заявлений и призывов, сколько за конкретными шагами реальной поддержки Киева, которые будут за ними следовать", - сказал посол.

Мельник подчеркнул, что также нам не следует забывать исторические факторы.

"Хотя коалиционное соглашение по сравнению с предыдущим является намного более наступательным по отношению к Москве и путинскому режиму, но Россия была и остается для немецкого истеблишмента и общества одним из главных игроков на мировой арене. Это отношение имеет очень глубокие исторические корни", - подчеркнул украинский посол.

Он добавил, что до сих пор очень важное значение играет ответственность Берлина за преступления нацизма во время немецкой оккупации.

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"Но, к сожалению, до сих пор в сознании большинства немецкой общественности эта ответственность ассоциируется с так называемым моральным долгом в значительной степени именно перед российским народом", - сказал Мельник.

Однако при всех наших усилиях последних лет добиться такого же подхода к Украине, которая вместе с Беларусью понесла самые большие и человеческие, и материальные жертвы во время гитлеровского вторжения, такого же ощущения исторической вины в немецком обществе по отношению к жертвам украинского народа до сих пор не существует, подчеркнул дипломат.

"Для нас это большое политическое препятствие, потому что россияне очень активно при любой возможности используют этот исторический фактор для достижения более снисходительного отношения со стороны Берлина к нынешнему агрессивному курсу России. Поэтому наша задача – и дипломатии, и отечественной общественности, и научной и экспертной среды – это кардинально изменить эти фундаментальные акценты, которые есть в подсознании каждого немца. У нас уже есть немалый прогресс на пути исторического признания Украины, в частности, нам удалось включить соответствующие тезисы и в новое коалиционное соглашение, но этого еще мало, чтобы говорить о серьезных сдвигах в мировоззрении. Украина до сих пор отсутствует в немецких школьных учебниках. Это настоящий позор" , - отметил Мельник.