Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику на блокпосте в Донецкой области

Замминистра Александр Гогилашвили извинился за ситуацию на блокпосте в зоне Операции объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

"Об инциденте на блокпосте в зоне ООС в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою чрезмерную эмоциональность.

Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство, готовлю рапорт на имя министра МВД и буду всячески способствовать его проведению", - написал он.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.