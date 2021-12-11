Луганщина на пороге техногенной катастрофы из-за блокирования Россией поставок угля, - нардеп

В связи с введенной Россией транспортной блокадой и остановкой поставок угля на Луганскую ТЭС Луганская область оказалась на грани техногенной катастрофы.

Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов в эфире телеканала "Украина24".

"Мы трубили об этом еще с лета, мы говорили о том, что к ТЭС нет железной дороги. Эта ситуация, которая сейчас сложилась на Луганщине, - это фактически техногенная и социальная катастрофа. На ТЭС осталось всего 30 тыс. тонн угля, этого хватит на 20 суток, а если начнутся морозы, то система вообще не выдержит", - сказал он.

Шахов подчеркнул, что власть за 7 лет так и не построила прямую железную дорогу к городу Счастье, оставив регион зависимым от России. Также правительство не обеспечило станцию газом, поставив под угрозу 12 тыс. человек, а также 53 больницы, 293 школы, 253 детсада и все шахты области.

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Напомним, что с 2014 года Луганская ТЭС не имеет железнодорожного сообщения с остальной территорией Украины и два подъездных пути проходят с временно оккупированной территории и России.

При этом за 7 лет "Укрзализниця", несмотря на обещания, так и не проложила железнодорожные пути в город Счастье. Таким образом город и Луганская ТЭС полностью зависят от физических поставок исключительно с территории России.

В свою очередь, Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября.