"Тот, кто готовится к войне, не воюет", - черкасская бригада теробороны просит о помощи

Командир черкасской бригады теробороны Анатолий Стуженко обратился к депутатам Черкасского городского совета и к бизнесу с просьбой о помощи в условиях подготовки к возможной российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Прочерк.

Комбриг напомнил, что в соответствии с Законом "О национальном сопротивлении" и решением СНБО, в 2022 году в государстве должны быть развернуты подразделения территориальной обороны, которые будут отвечать за надежное функционирование государственных органов, охрану важных объектов, борьбу с диверсантами, защиту населения от последствий разрушений опасных объектов и т.д.

"Нам нужна ваша (депутатов) помощь. Первое – принять решение о размещении подразделений территориальной обороны, – сказал подполковник Стуженко. – Второе – до 15 января обеспечить эти помещения хотя бы светом и отоплением. В-третьих, просим бизнес, работающий в Черкасской области, по мере возможности помочь нам. Мы просим помощи. Мы - воюющее государство, и на сегодняшний день все средства Министерства обороны направлены для боевых подразделений на востоке государства. Если вместе с вами мы все это сделаем, то враг в этот дом не придет. Есть мудрое изречение: "Тот, кто готовится к войне, не воюет".

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В сентябре командир бригады сообщал, что проблема с выделением мест для дислокации подразделений теробороны остро стоит по Черкассам и Золотоношскому району.

Также он сообщил, что на службу в бригаду территориальной обороны поступил депутат горсовета Руслан Батыр. Он стал заместителем командира бригады.

Напомним, чтобы заработала обновленная тероборона и движение сопротивления, согласно закону об основах нацсопротивления, должны быть подготовлены около 20 различных нормативно-правовых актов. В то же время, согласно заключительным положениям закона, у правительства на это есть время до июля 2022 года, ведь законом предоставлен шестимесячный срок со дня вступления в силу закона (1 января 2022 года).

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