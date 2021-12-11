Заместитель главы МВД Гогилашвили в 1995-2010 годах жил в России, работал помощником боксера Валуева, - Казанжи
Об этом написала в фейсбуке журналистка Зоя Казанжи, передает Цензор.НЕТ.
Она обратила внимание, что чиновник общался с патрульным на русском языке, "как и общаются у нас часто высокопоставленные чиновники, которых мы финансируем со сосвоих налогов".
"И все эти разборки возникли потому, что патрульные, выполняя свою прямую работу, остановили автомобиль заместителя министра и попросили документы для проверки! Сняли корону с "небожителя".
Гогилашвили в системе МВД отвечает за борьбу с наркотиками. На сайте МВД я нашла следующую справку: родился 26 декабря 1973 года в Грузии. В 2019 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение". В 2020 году окончил Львовский университет бизнеса и права по специальности "Право".
Экспресс-учение", - иронизирует Казанжи.
Журналистка отмечает, что замминистра приехал в Украину в 2010 году, "до этого все время, с 1995-го, жил и работал в Ростове". Она добавила к посту фотографию, где Гогилашвили сидит рядом с российским боксером Николаем Валуевым, помощником которого работал.
"Жена Гогилашвили - Мария Левченко - работает помощницей у Зеленского. Яркая иллюстрация, что никакого кумовства и друзей у власти - только исключительно профессионалы.
Экс-нардеп Борислав Береза написал, что в Гогилашвили есть российское гражданство.
Денис Монастырский, министр МВД, отреагировал на быкование своего зама. Он отстранен. В ходе служебного расследования.
Кулуарно рассказывают, что Гогилашвили пытается выкрутиться из неприятной ситуации и остаться в должности", - отметила Казанжи.
Также она призвала выписать денежное вознаграждение патрульным.
Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосте в Краматорске.
После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.