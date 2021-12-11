В 2022 году тариф на медицинскую помощь во время родов для больниц вырастет до 15 тыс. грн, - Ляшко
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подаются на контрактирование в Программу медицинских гарантий по направлению "роды". Кстати, тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн", - написал Ляшко по результатам посещения частного роддома в Киеве.
По словам министра, частным учреждениям, в отличие от коммунальных, органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизацию драгоценного медицинского оборудования, энергоносители и коммунальные услуги.
"Охрана материнства и детства - один из приоритетов деятельности правительства на 2022 год. До конца года проведем по этому вопросу коллегию министерства с привлечением руководителей перинатальных центров", - отметил Ляшко.
По данным hromadske, в 2021 году тариф достигал 10 382 гривен.
С апреля 2021 года в Украине стартовала новая Программа медицинских гарантий. Медицинские учреждения, отвечающие повышенным требованиям к наличию в них необходимого оборудования и команды специалистов, способных обеспечить круглосуточную медпомощь, получат средства из бюджета.
На оказание медицинской помощи при родах в 2020 году Национальная служба здоровья законтрактовала 399 медицинских учреждений. Они получили более 1,8 миллиарда гривен.
В безоплатный пакет пособия при родах включено:
- медицинскую помощь при неосложненных и осложненных родах, в том числе и при кесаревом сечении;
- обеспечение возможности проведения партнерских родов;
- снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности при помощи эпидуральной анестезии;
- лабораторные исследования и инструментальные обследования в круглосуточном режиме;
- интенсивная терапия матери и новорожденного и обеспечение их круглосуточной транспортировки в случае осложнений;
- вакцинацию новорожденного согласно календарю профилактических прививок;
- лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;
- питание во время пребывания в стационаре.
По данным статистики, в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15 новорожденный. В правительстве отмечали, что качественная перинатальная помощь снижает уровень младенческой смертности, детской инвалидности и развития хронических заболеваний.
Безвозмездная медицинская помощь с первых минут жизни преждевременно рожденного малыша существенно снижает финансовую нагрузку на семью.