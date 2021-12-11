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Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе", - Госдеп

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Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе", - Госдеп
На следующей неделе помощница государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид совершит рабочую поездку в Украину и Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

13-15 декабря Донфрид посетит Киев и Москву. Во время визита она встретится с чиновниками, "чтобы обсудить военное наращивание России и подчеркнуть приверженность Соединенных Штататов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".

Также помощница госсекретаря подчеркнет, что есть возможность "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе через выполнение Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата".

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15-16 декабря Донфрид поедет в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий по достижению дипломатического решения.

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Топ комментарии

  • Саша Семеркин 8d1c38c0
    Это из той же оперы,почему в Украине по словам москалей ущемлялись русскоязычные, и в то те время, нет и не было, ни одного иска от русскоязычных в ЕСПЧ о защите
  • Глеб123
  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    Там не один крот а целая кротовая нора во главе с Зеленским.
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