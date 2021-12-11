Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Украину, Россию и Бельгию в попытке "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе", - Госдеп
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На следующей неделе помощница государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид совершит рабочую поездку в Украину и Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
13-15 декабря Донфрид посетит Киев и Москву. Во время визита она встретится с чиновниками, "чтобы обсудить военное наращивание России и подчеркнуть приверженность Соединенных Штататов суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".
Также помощница госсекретаря подчеркнет, что есть возможность "достигнуть дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе через выполнение Минских договоренностей в поддержку Нормандского формата".
15-16 декабря Донфрид поедет в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС по поводу усилий по достижению дипломатического решения.