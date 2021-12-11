В G7 уверены, что Украине и России необходимо вернуться за стол переговоров, - глава МИД Германии Бербок

Страны G7 согласились, что для разрешения кризиса по наращиванию российских войск на границе с Украиной сторонам необходимо вернуться за стол переговоров.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах встречи глав МИД G7, которая проходит в британском Ливерпуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Нам нужно принять все меры, чтобы вернуться к диалогу", - цитирует Бербок агентство Reuters.

Министр отметила необходимость возвращения к диалогу, в частности в рамках "нормандского формата" в составе Германии, Франции, Украины и России. Также диалог по разрешению украинского кризиса возможен в рамках совета НАТО-Россия, добавила Бербок. Целью таких дипломатических усилий должна стать деэскалация на украинско-российской границе, подчеркнула она.

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Кроме того, по словам Бербок, государства G7 едины в позиции, что "в Европе не может произойти смена границ" государств. "Четкой единственной позицией всех государств G7 является то, что пересечение этих границ будет иметь огромные политические и экономические последствия", - сказала она.

Напомним, по данным западной и украинской разведок, Россия наращивает войска у границ Украины, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению уже этой зимой. Недавно министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятным временем для эскалации со стороны России может быть конец января. Он предположил, что количество российских войск у украинских границ может возрасти до 175 тысяч.

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о наличии доказательств, что Россия "подготовила планы для значительных агрессивных действий против Украины". В Москве отрицают все обвинения в эскалации ситуации.

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