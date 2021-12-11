Новости • Война

Более 113 млн грн компенсаций предоставили в 2021 году за разрушенное жилье на Донбассе, - Минреинтеграции

2 01814
Более 113 млн грн компенсаций предоставили в 2021 году за разрушенное жилье на Донбассе, - Минреинтеграции
Жителям Донецкой и Луганской областей за текущий год назначено более 113 млн грн компенсации за жилье, разрушенное вследствие российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В целом с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 509 пострадавшим, являющимся владельцами 409 объектов жилого фонда, на общую сумму 113 млн 819 тыс. 230 грн", - говорится в сообщении.

Читайте также: В G7 уверены, что Украине и России необходимо вернуться за стол переговоров, - глава МИД Германии Бербок

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    а почему Украина компенсирует то то разрушила россия ?
  • FT FT
    Вот куда уходят наши деньги, наши пенсии, наши тарифы и наши неадекватно бешенные цены. Где судебные дела на Рашку по поводу коменсации и ущерба?
  • Иван Иван 31509c93
    потому что у нас прорашисткое правительство
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости