Более 113 млн грн компенсаций предоставили в 2021 году за разрушенное жилье на Донбассе, - Минреинтеграции

Жителям Донецкой и Луганской областей за текущий год назначено более 113 млн грн компенсации за жилье, разрушенное вследствие российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В целом с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 509 пострадавшим, являющимся владельцами 409 объектов жилого фонда, на общую сумму 113 млн 819 тыс. 230 грн", - говорится в сообщении.

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