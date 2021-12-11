Более 113 млн грн компенсаций предоставили в 2021 году за разрушенное жилье на Донбассе, - Минреинтеграции
2 01814
Жителям Донецкой и Луганской областей за текущий год назначено более 113 млн грн компенсации за жилье, разрушенное вследствие российской агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"В целом с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 509 пострадавшим, являющимся владельцами 409 объектов жилого фонда, на общую сумму 113 млн 819 тыс. 230 грн", - говорится в сообщении.