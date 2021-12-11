Вследствие мощных торнадо в США погибли по меньшей мере 70 человек, Кулеба выразил соболезнования
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Число жертв может достичь ста человек, сообщил губернатор штата Кентукки Энди Бешер.
"Сообщения действительно ужасны, - сказал Бешер. - Это была одна из самых трудных ночей в истории Кентукки, и некоторые участки пострадали так, что трудно передать словами".
Одни из самых больших разрушений зафиксировали в Мейфилде на западе Кентукки. Около 110 человек находились на свечной фабрике в этом районе, когда торнадо разрушил крышу, рассказал Бешер. По его словам, около 56 тысяч жителей Кентукки остались без света. В штате объявили чрезвычайное положение и привлекли к преодолению последствий стихийного бедствия Национальную гвардию.
Природные катаклизмы также нанесли ущерб в штатах Теннесси, Арканзас, Иллинойс и Миссури. В Теннесси сообщают по меньшей мере о трех погибших, в Арканзасе, где вследствие торнадо практически разрушен дом престарелых, - по меньшей мере об одном, пишет Reuters.
В городе Эдвардсвилл в штате Иллинойс мощный торнадо частично разрушил склад компании Amazon. Под завалами там могут находиться от 50 до 100 человек. На месте происшествия работают спасатели и медики.
"Глубоко расстроен в связи с гибелью людей и ущербом, причиненным разрушительным торнадо в Кентукки, США. Мои мысли - со всеми пострадавшими от этой ужасной катастрофы. Желаю быстрого выздоровления раненым", - написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.