Усиление Россией агрессии против Украины приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, G7 абсолютно едина в этом, - Госдеп США
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Страны "Большой семерки" все равно обеспокоены из-за наращивания Россией военного присутствия на границах.
Об этом чиновник Госдепартамента США сообщила Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник назвала переговоры между министрами иностранных дел G7 в Великобритании 11 декабря "интенсивными" и сказала, что все еще есть дипломатический путь для уменьшения напряженности с Россией.
"Если они (россияне. - Ред.) решат не идти по этому пути, это приведет к огромным последствиям и серьезным расходам, и G7 абсолютно едина в этом", - отметила собеседница издания.
Напомним, 11 декабря в Великобритании проходит встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).