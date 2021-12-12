Поступок Гогилашвили - не просто "чрезмерная эмоциональность", это положение вещей во власти, - журналист Ткач

Сейчас во властных кабинетах много людей, для которых должность и статус значительно весомее обязанностей и ответственности.

Об этом написал в фейсбуке журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Мажоров, которые попали во власть потому что они родственники близких к президенту Зеленскому людей, критическая масса. Я вряд ли открою какую-то истину для президента, когда скажу, что именно поэтому эти люди ценят свою должность и статус гораздо больше, чем обязанности и ответственность, какие эта должность и статус накладывают на них", – указал он.

Ткач отметил, что такой пример "им всем демонстрирует и лично президент".

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"Если президент может себе позволить сказать журналисту в прямом эфире: "Я президент, Миша!", тогда почему муж президентской секретарши не в прямом эфире не может унижать подчиненных, которые просто делали свою работу и стояли на страже одинаковых правил для всех без исключений?"

Вы, наверное, тоже заметили, что ситуация с замминистра внутренних дел развивается так же, как с руководителем "Укрэксимбанка" Мецгером? Все понятно на видео. Но Гогилашвили "свой" даже больше, чем министр Монастырский. И поэтому министр начинает брать паузы. Отстранять временно. Обещать расследование. Какое внутреннее расследование возможно в отношении мужа секретаря президента? Вместо того чтобы поблагодарить полицейских за добросовестную работу, их сейчас будут "кошмарить". Мы ж все это понимаем?

А эти нувориши на броне с талонами – просто очередные герои эпохи "Крестного отца". Надо с уважением. А за что уважать? За то, что вы муж секретарши президента Зеленского?

"Я к вам вышел". Ничего себе честь. Большое спасибо!

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И поступок господина Гогилашвили – это не просто "чрезмерная эмоциональность", о которой он говорит. Это положение вещей у власти. Это срез эпохи президента Зеленского. Это Тищенки, Трухины и другие привилегированные лица. Которым все должны целовать руку. Отдавать честь. Ждать разрешения на выдох.

Это не слуги народа – это слуги должностей.

В Европе, о которой вы так часто говорите со своих высоких трибун, господа, Гогилашвили уже оставил бы службу навсегда. Но у нас гораздо больше общего с коммунистической партией, как говорил один государственник, поэтому просто придет на поклон и где-нибудь в теплое место пристроят к концу каденции. "Вместе пришли - вместе ушли", - как говорил другой.

"В броне стекло не опускается! Ты что не знал?!" Знал. Всем же полицейским выдали такие велосипеды, как вам - родственникам "лиц приближенных к императору", - резюмировал Ткач.

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Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили извинился за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.