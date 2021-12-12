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Управление авиации США признало астронавтами Безоса и Бренсона, совершившими суборбитальные полеты

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Управление авиации США признало астронавтами Безоса и Бренсона, совершившими суборбитальные полеты
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило прекратить свою программу "Крылья астронавтов" (Commercial Space Astronaut Wings) и не будет больше награждать участников коммерческих космических полетов.

В FAA объяснили, что поддержку программы прекращают, в частности, из-за того, что в космос запускают очень много людей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

Вместо нагрудных знаков всех теперь будут отмечать в онлайн-реестре. В управлении рассказали, что это решение не отразится на астронавтах NASA, поскольку они получают свои отличия от космического агентства. До завершения программы FAA наградит коммерческими наградами астронавтов, совершивших космические путешествия в 2021 году. Среди них – миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон и актер Уильям Шетнер.

"Лица, выполняющие квалификационные рейсы до конца года, также имеют право на получение Wings", - сообщили в организации.

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В FAA ожидают, что промышленная индустрия космических полетов будет продолжать расти, а количество отправляемых в космос людей резко возрастет в ближайшие годы.

Программу "Крылья астронавтов" начали в 2004 году с целью привлечения внимания к полетам в космос. В рамках этой программы нагрудный знак получили 30 человек.

20 июля в FAA объявили об обновлении программы "Крылья астронавта". Согласно новым правилам, миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос, первыми совершившие туристические полеты в космос, не могли быть признаны коммерческими космонавтами в США.

20 июля 57-летний миллиардер, основатель онлайн-гиганта Amazon и космической компании Blue Origin Джеф Безос отправился в космос на корабле New Shepard вместе с 82-летней летчицей Уолли Фанк, своим родным братом Марком и 18-летним студентом Оливером Деменом из Нидерландов.

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Этот полет стал вторым за месяц частным космическим полетом в туристических целях. Первым в космос отправился 70-летний британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Бренсон, опередивший Безоса на девять дней.

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Топ комментарии

  • Onufri Zagloba
    Якщо люди літають в космос приватно, за свої гроші, то вже заткніться. Вам, кацапсько-хохляцькому бидлу, аби гроші в чужій кишені рахувати. Атабрать і раздєліть поравну, но мнє большє.
  • Владимир Иванец
    Во как. Мы в детстве модели ракет делали, запускали. Кайф тот еще. Чувак в свою ракетку жука майского посадил. Хруща, ага. Так я вам скажу, ракета назад не вернулась. Не нащли мы ее. Мы сделали вполне логичное заключение, что она вышла таки в космос и, как минимум, кружит на орбите до сих пор. Как максимум - достигла на днях туманности Андромеды. Так вот я хочу узнать, как присвоить тому неизвестному герою-хрущу почетное звание астронавта NASA. Со всеми соответствующими званиями-регалиями и финансовыми ништяками для семьи неизвестного героя. В данный момент небольшие усилия для установления личности кандидата в астронавты прилагаются. Но это неточно.
  • Вахмурка Кржемелик
    Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вирішило припинити свою програму "Крила астронавтів" (Commercial Space Astronaut Wings) і більше не нагороджуватиме учасників комерційних космічних польотів. Джерело: https://censor.net/ua/n3304736

    Зачем астронавтам крылья? В космосе же нет воздуха - махай не махай.
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