За прошедшие сутки ранен воин в результате российского обстрела. Войска РФ трижды открывали огонь, применяя гранатометы и стрелковое оружие, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Отмечается, что в направлении Песчаного в Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия. В сторону Катериновки, что на Луганщине, вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.
По данным штаба, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Кроме того, сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 12 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.