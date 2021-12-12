За прошедшие сутки ранен воин в результате российского обстрела. Войска РФ трижды открывали огонь, применяя гранатометы и стрелковое оружие, - ООС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 11 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что в направлении Песчаного в Луганской области оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Вблизи Каменки враг совершил обстрел из стрелкового оружия. В сторону Катериновки, что на Луганщине, вражеские войска открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

По данным штаба, в результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Кроме того, сообщается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 12 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.