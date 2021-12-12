Байден о возможности введения американских войск в Украину: Это никогда не рассматривалось. РФ заплатит "ужасную цену" в случае вторжения

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о введении американских войск в Украину никогда не был в повестке дня.

Об этом он заявил журналистам в Уилмингтоне (штат Делавер) в ответ на вопрос, готовы ли к этому в Вашингтоне в случае российского вторжения в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это никогда не рассматривалось", – сказал он.

В то же время он отметил, что в таких обстоятельствах "мы считаем необходимым направить больше американских и натовских войск на Восточный фланг (страны "бухарестской девятки". - Ред.), во все те страны НАТО, перед которыми мы имеем священное обязательство" защищать их от всякого нападения России".

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Байден повторил, что в ходе интерактивной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он "совершенно ясно дал понять..., что если он двинется в Украину, экономические последствия для его экономики будут разрушительными".

Американский президент также сообщил, что дал понять российскому лидеру, что положение России в мире "заметно" изменится при вторжении в Украину, она заплатит "ужасную цену".