В Украине за сутки от COVID-19 умерли 238 человек, зафиксировано 5275 новых случаев заражения, 2566 человек госпитализированы
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За сутки 11 декабря в Украине зафиксировано 5275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 526, медработников – 53).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным профильного министерства, также за минувшие сутки:
госпитализировано – 2 566 человек;
летальных исходов – 238;
поправилось – 11 626 человек.
Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:
заболело – 3 559 092 человека;
поправилось – 3 195 913 человека;
летальных исходов – 91 027;
проведено ПЦР-тестирование – 16 294 537.