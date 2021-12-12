В Украине за сутки от COVID-19 умерли 238 человек, зафиксировано 5275 новых случаев заражения, 2566 человек госпитализированы

За сутки 11 декабря в Украине зафиксировано 5275 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 526, медработников – 53).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным профильного министерства, также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 566 человек;

летальных исходов – 238;

поправилось – 11 626 человек.

Кроме того, сообщается, что за все время пандемии в Украине:

заболело – 3 559 092 человека;

поправилось – 3 195 913 человека;

летальных исходов – 91 027;

проведено ПЦР-тестирование – 16 294 537.

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