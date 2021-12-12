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Залужный и Наев поздравили военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ: Вы – главный гарант безопасности государства. ВИДЕО

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Залужный и Наев поздравили военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ: Вы – главный гарант безопасности государства. ВИДЕО
Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу главнокомандующего.

"Вы – основа национальной армии и главный гарант безопасности государства. Вы надежно держите удар и всегда готовы нанести ответный удар. Вы 24/7/365 на защите своего народа. Помним павших за Украину! Их жизнь - цена нашей Свободы. Вместе к Победе! Слава Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины! Слава Украине!" - сказано в поздравлении.

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Также военнослужащих поздравил командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Сухопутные войска всегда были и остаются особой гордостью многих поколений защитников нашей страны. Мужеством и героизмом воины-пехотинцы завоевали всенародное уважение, вписали яркие страницы доблести и отваги в летопись воинской славы.

В тяжелейших условиях боевой обстановки, в районах проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, вы показали настоящий профессионализм и мастерство", - отметил Наев.

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Он поблагодарил военнослужащих за верность военной присяге, высокую ответственность и примерное исполнение служебных обязанностей.

"Поклоняюсь перед памятью украинских защитников, которые отдали свою жизнь за будущее родной страны. Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям территориальная целостность и суверенитет Украины всегда будут надежно защищены", - добавил командующий объединенными силами ВСУ.

Залужный и Наев поздравили военнослужащих с Днем Сухопутных войск ВСУ: Вы – главный гарант безопасности государства 01

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Мартин Брест

    4 хв ·



    Евангелие от Сухопутки.

    … но на самом деле, по-честному, положа руку на мобприпис: мы ушли, а они остались.

    Можно вешать на себя медальки, буцать двери в кабинеты с криками "где моя земля!", можно проводить кучу бессмысленных и никому не помогающих "ветеранских форумов", можно долго и слезливо, под закуску, наворачивать "а ти там був, де я був?" - но… но это прошло и осталось в памяти, в книжках и наконец-то фильмах, а война не закончилась. Их война.

    Именно они, пока я шляюсь в теплом тылу, упираются берцами в землю, а замерзшими руками - в дырявую, состоящую из грязи, бревен, лопнувших мешков и старой брони лінію бойового зіткнення.

    Они и есть "ethnic infantry", и поверьте - никто не гордится собой так, как гордится пехота, самый старый, многочисленный, милый, сумасшедший, дурной, крутой, безумный и любимый род войск.

    Бог любит пехоту.
    Иначе зачем бы он поручил нам выполнять его работу?

  • Ksenia VB
  • Ksenia VB
    Петро Порошенко



    48 хв



    Щиро вітаю військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ з професійним святом!
    Дякую кожному із вас за щоденний захист українських кордонів та самовіддане служіння нашому народу. Бажаю перемог заради України! Слава воїнам-сухопутникам! Слава Україні!
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