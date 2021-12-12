За минувшие сутки в Украине вакцинировано от коронавируса более 83 тысяч человек, - Минздрав

За сутки 11 декабря в Украине 83 256 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы – 56 113 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них получили первую дозу – 14 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 человек. В общей сложности проведено 26 535 803 прививки.

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