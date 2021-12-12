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За минувшие сутки в Украине вакцинировано от коронавируса более 83 тысяч человек, - Минздрав

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За минувшие сутки в Украине вакцинировано от коронавируса более 83 тысяч человек, - Минздрав
За сутки 11 декабря в Украине 83 256 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 143 человека, полностью иммунизированы – 56 113 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании привито 14 114 894 человека, из них получили первую дозу – 14 114 892 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 420 911 человек. В общей сложности проведено 26 535 803 прививки.

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Топ комментарии

  • Олександр САТ РЕМ
    Выступление в Бундестаге 7 декабря Алисы Вайдель, председателя партии «Альтернатива для Германии»:

    Уважаемые дамы и господа, этим законом вы пересекли красную линию. Столько ненависти, с которой вы хотите «продавить» ограничение прав граждан, - это грубейшее неуважение к этому парламенту и гражданам, которых он представляет. Вы следуете дурной традиции предыдущего правительства.

    Ваши слова подлы, господин Шольц. «Для моего правительства нет больше никаких рамок дозволенного», - сказали Вы. Это язык диктаторов, презирающих Конституцию. Это то, что я обязана сказать Вам в лицо. Рамки дозволенного устанавливает конституция, на которой Вам завтра предстоит давать присягу.

    Конституция - это неприкосновенные права граждан, которые Вы хотите стряхнуть с себя, как надоедливый комок грязи с ноги, потому что Конституция в своей основе - это право граждан на самооборону против неправомерных действий государства.

    Дальнейшее ужесточение инфекционного закона - прямой послевыборный обман. Перед выборами Вы обещали гражданам совершенно другое.

    Вы, господин Шольц и, в первую очередь, вы, дамы и господа из партии FDP, Вы, господин Линднер, ещё в начале сентября заявляли: «Всеобщая вакцинация неуместна». Теперь Вы заявление совершенно другое.

    Вы - партия FDP - партия-флюгер после того, как вы заполучили власть, вы предали своих избирателей! За место в Бундестаге вы готовы обменять фундаментальные права человека на физическую неприкосновенность, права, гарантированные второй статьей Основного закона, просто растоптать ногами!

    Пожалуйста, никогда больше не используйте слово «свобода»! Вы, и это совершенно очевидно, не знаете, что это означает!

    Обязательная вакцинация для медперсонала, которую вы здесь пропихиваете, - это пощёчина тем людям, которые самоотверженно выполняли свою работу. Вы им за это лицемерно аплодировали и теперь вы хотите их хладнокровно выбросить с работы, если они не подчинятся этим принудительным мерам, - это скандал!

    И без того катастрофическое положение ещё больше ухудшится, в этом виноваты политики и оно было таким задолго до COVID. Причины этого - убогое финансирование лечебных учреждений, устоявшиеся мизерные зарплаты и плохие условия труда. Вы и сами это знаете на протяжении многих лет.

    Больницы переполнены не из-за непривитых, а только из-за общей фальшивой политики. В разгар кризиса вы ликвидировали тысячи мест на станциях интенсивной терапии, а десятки тысяч медперсонала вы просто запугали.

    Общество глубоко расколото не из-за непривитых, а только из-за ваших пошлых манипуляций, ваших бюрократических придирок, ваших бессмысленных правил, которыми вы дискриминируете часть населения и ограничиваете, противопоставляете одних другим - вот единственная правда здесь.

    И это всё на основе сфальсифицированных данных чтобы все выглядело ещё более драматичнее. У граждан есть все основания задать вам вопросы по поводу ваших сумбурных методов и противоречащих друг другу мероприятий.

    Вакцинация, которую вы бездоказательно превозносите здесь как единственных выход из кризиса, никак не соответствует тому, что вы и производители [вакцин] обещали.

    Чтобы сложить с себя вину, вы хотите граждан, таких же, как и я, которые не желают, чтобы на них ставили медицинские опыты, хотите заклеймить и объявить нас преступниками, поэтому мы переходим к самообороне.

    Свободная демократия - это не слепое послушание, но личная, гражданская ответственность.

    Займитесь лучше выполнением своей основной задачи - обеспечением эффективной и устойчивой к критическим ситуациям системы здравоохранения и предоставьте решать гражданам, как защищать себя и других.
  • Олександр САТ РЕМ
    Австралийский депутат призывает граждан к гражданскому неповиновению

    «Тоталитарный путь, по которому мы сейчас идем, никогда не заканчивался хорошо». - депутат Джордж Роберт Кристенсен

    Депутат Квинсленда Джордж Роберт Кристенсен призвал граждан выступить против мер изоляции от коронавируса и требований о вакцинации.

    Он сравнил правительства, принимающие такие меры, с тоталитарными режимами, ответственными за самые ужасные зверства.

    Кристенсен заявил в парламенте, что премьер-министр опьянен властью. Он также отметил, что невакцинированные австралийцы все чаще «демонизируются, подвергаются остракизму и искоренению в обществе».

    Депутат пояснил, что тоталитарные режимы, ответственные за самые чудовищные зверства двадцатого века: Сталин, Мао, Гитлер , Пол Пот, не пришли к власти в одночасье.

    Они использовали страх для контроля, исключили «грязных» людей (сначала мягко), оправдали исключение, перешли к более жестким исключениям и в конечном итоге, устранили людей либо в социальном, либо в физическом плане
  • JosefPete
    "від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу - 14 114 892 людини"

    Это как? А эти 2 человека как туда попали без первой вакцины?
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