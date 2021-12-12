После переговоров Байдена и Путина напряжение по отношению к Украине не снято, - Разумков

Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Путина не сняли угрозу агрессии РФ против Украины. В то же время, детали разговора Байдена и Путина остаются загадкой для украинцев.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина24" экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о практике, которая существует в мире, и не только по поводу Украины, то на самом деле разговоры по Украине проходили не только на уровне президента Соединенных Штатов Америки и президента России, но и с канцлером Германии, президентом Франции. Это уже стало практикой. "Проблема на самом деле немного в другом - то, что не сначала согласовываются позиции с украинской стороной, а постфактум до нас доносят результаты этих переговоров", - заявил он.

По словам экс-спикера, главное в переговорах - "чтобы решения не принимались за спиной украинских граждан и Украины как государства".

"К сожалению, мы сегодня видим ограниченную информацию со стороны Офиса Президента, но надо также быть объективным, и со стороны Госдепа. Скажем так – она очень поверхностна. С учетом того, что встреча проходила почти два часа между Байденом и Путиным, большая часть этого времени была уделена именно украинской ситуации, войне на Востоке, оккупации Крыма, поэтому хотелось бы видеть более развернутую позицию - о чем говорили или какие договоренности были достигнуты.

Если ничего не договаривались – это тоже ситуация. Но нужно понимать, как это повлияет на то напряжение, которое мы сегодня с вами наблюдаем со стороны США, Европейского Союза", – подчеркнул Разумков.

Экс-спикер также отметил, что меняется позиция руководства украинского государства - "сначала они не видели напряжения по поводу скопления российских войск, после этого увидели".

"Не до конца понятно, с чем это связано - с действительно ухудшением ситуации на границах нашего государства и возможной эскалацией конфликта, или это отвлечение внимания связано с внутренней ситуацией. К сожалению, это вредит не только президенту и его окружению, но вредит имиджу всего государства", - сказал он.

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Разумков также добавил, что переговоры Байдена с Путиным не сняли риски для Украины: "Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация, происходящая и на границах Российской Федерации, и в Беларуси, и в первую очередь на территории так называемых "ЛДНР", и в Крыму , - это все точки напряжения, которые, к сожалению, мы должны учитывать как позиции, с которых могут происходить агрессивные действия... Говорить, что вопрос снят с повестки дня после переговоров Байдена с Путиным, к сожалению, мы сегодня не можем. мы не услышали такой позиции ни от Соединенных Штатов Америки, ни от Российской Федерации, ни от президента Украины".