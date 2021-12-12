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После переговоров Байдена и Путина напряжение по отношению к Украине не снято, - Разумков

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После переговоров Байдена и Путина напряжение по отношению к Украине не снято, - Разумков
Переговоры президентов США и России Джо Байдена и Путина не сняли угрозу агрессии РФ против Украины. В то же время, детали разговора Байдена и Путина остаются загадкой для украинцев.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина24" экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о практике, которая существует в мире, и не только по поводу Украины, то на самом деле разговоры по Украине проходили не только на уровне президента Соединенных Штатов Америки и президента России, но и с канцлером Германии, президентом Франции. Это уже стало практикой. "Проблема на самом деле немного в другом - то, что не сначала согласовываются позиции с украинской стороной, а постфактум до нас доносят результаты этих переговоров", - заявил он.

По словам экс-спикера, главное в переговорах - "чтобы решения не принимались за спиной украинских граждан и Украины как государства".

"К сожалению, мы сегодня видим ограниченную информацию со стороны Офиса Президента, но надо также быть объективным, и со стороны Госдепа. Скажем так – она очень поверхностна. С учетом того, что встреча проходила почти два часа между Байденом и Путиным, большая часть этого времени была уделена именно украинской ситуации, войне на Востоке, оккупации Крыма, поэтому хотелось бы видеть более развернутую позицию - о чем говорили или какие договоренности были достигнуты.

Если ничего не договаривались – это тоже ситуация. Но нужно понимать, как это повлияет на то напряжение, которое мы сегодня с вами наблюдаем со стороны США, Европейского Союза", – подчеркнул Разумков.

Экс-спикер также отметил, что меняется позиция руководства украинского государства - "сначала они не видели напряжения по поводу скопления российских войск, после этого увидели".

"Не до конца понятно, с чем это связано - с действительно ухудшением ситуации на границах нашего государства и возможной эскалацией конфликта, или это отвлечение внимания связано с внутренней ситуацией. К сожалению, это вредит не только президенту и его окружению, но вредит имиджу всего государства", - сказал он.

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Разумков также добавил, что переговоры Байдена с Путиным не сняли риски для Украины: "Мы понимаем, что сегодняшняя ситуация, происходящая и на границах Российской Федерации, и в Беларуси, и в первую очередь на территории так называемых "ЛДНР", и в Крыму , - это все точки напряжения, которые, к сожалению, мы должны учитывать как позиции, с которых могут происходить агрессивные действия... Говорить, что вопрос снят с повестки дня после переговоров Байдена с Путиным, к сожалению, мы сегодня не можем. мы не услышали такой позиции ни от Соединенных Штатов Америки, ни от Российской Федерации, ни от президента Украины".

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    краще за зе керувати буде навіть мій кіт.
  • Scorpman Y
    Вчора було феноменальне Зе-інтерв'ю.
    Взагалі жодної конкретики.
    Таке враження, що з Байденом розмовляв не Зеленський, а Єрмак чи Коломойський.
    Навіть Мосійчук не витримала і підказала:
    - Скажіть хоч щось: Путін не нападе, все буде добре, всі будемо в теплі!
    - Да, пасібо!
    Зачєм Ви мучите цього пацієнта, відпустіть його з Богом в гори, на море… в камеру!

    Зеленський про держпереворот:
    Деякі угруповання трішечки змінили свої плани. Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити…
    - А на прес-конференції можна було, згадай як кричав.

    Hon. Judge Dredd:
    Зеленський - це популізм, зведений до абсолюту, унікальне явище навіть для України, яка завжди радо велася на популізм. Він - уособлення прагнень малоосвічених мас. Прихід його до влади на хвилі ВСІХ популістських гасел останніх 30 років, взятих ним на озброєння, був закономірним.

    Морячок:
    Телеканал Дом планирует выделить 12 млн гривен на ток-шоу с Пальчевским
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    - Дуже здивувався цьому факту, бо думав, що запросять Скабєєву, Кисильова та Соловйова.

    КиївМіськБудда:
    Завівши до Ради пінчуківських шісток, Вакарчук вийшов з пінчуківського Голосу і пішов до Голосу Коломойського на 1+1.
    Це те, що В'ячеслав зробив для розбудови української держави:
    "Слава - Україні", так би мовити... Внесок патріота.

    Валерій Прозапас:
    Люди, які йшли до влади під гаслами "сажать!", "вішати порохоботів!", "загонім Петра!", "ні обяцянок, ні пробачень!", кошмарили населення фейками про "наживання на крові" та при зростаючій економіці нагнітали соціальну істерію - тепер просувають чергову методичку імені Єрмака-Подоляка про "сили, які розколюють суспільство".

    Тобто фейки про "свинарчуків" та "небажання закінчувати війну" країну не розколювали.
    І воплі на стадіоні про "тисячі добровольців за гратами" та "Ротердам" теж не розколювали - як і сотні інших пропагандиських штампів, синхронізованих з "Росія 1+1".

    Radio Lemberg:
    Суттєвий дефіцит вугілля та газу в країні? Значне здорожчання електроенергії та віялові вимкнення цілих районів?
    Як би не так! От Коломойський, наприклад, накупив обладнання в Китаї та ,купуючи електрику за півціни, майнить крипту в промисловому масштабі прямо на заводі феросплавів!
  • Scorpman Y
    Катерина Яресько:
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