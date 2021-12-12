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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, обнаружен 461 новый случай заболевания, - Кличко

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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 12 человек, обнаружен 461 новый случай заболевания, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки обнаружен 461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (в общей сложности 313 135), зафиксировано 12 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 862).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболели 258 женщин в возрасте от 18 до 94 лет, 175 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 17 девочек от 9 месяцев до 16 лет и 11 мальчиков от 1 до 16 лет.

Зафиксировано 12 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7862). В их числе: 5 женщин от 65 до 87 лет, 7 мужчин от 68 до 86 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом и 122 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

В то же время 3 248 преодолели коронавирус (в общей сложности 284 563).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Подольском (92), Оболонском (71) и Днепровском (68).

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Это даже не сюр уже. Файзер заговорил о четвертом бустере, внимание - от нового штамма. Того самого, что типа вызывает легкие симптомы !? Против чего ( или кого) боремся?! ... А борются против людей - что бы почаще умирали.... Это же было все очевидно сразу - деньги и власть, власть и деньги - победили все, включая совесть, мозг, здравый смысл и теорию эволюции! пздц
  • Alexander Tsvelikh
    С какой стати граждане вообще должны верить в эти цифры ?
  • Палєо Мустьє
    помирають здебільшого люди 60+, а щеплення нав'язують вже навіть дітям. і це при тому, що розповсюджують і щеплені і ні. А обов'язково вакцинувати людей вразливої вікової групи, а інших - по медичних показаннях та\або за власним бажанням це дуже складний алгоритм?
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