РФ тратит миллионы на фейки о "российском Крыме" и "вражеской Украине" в соцсетях, - Умеров

Россия использует TikTok и Instagram, привлекает лидеров мнений и идей для продвижения нарративов о "российском Крыме" и "вражеской Украине". На это ежегодно из бюджета оккупированного Крыма выделяются миллионы рублей по статье расходов "прочие вопросы в сфере СМИ".

Об этом народный депутат Украины Рустем Умеров сказал в Анкаре во время конференции по теме нарушения прав человека и положения крымских татар в оккупированном Крыму, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия продолжает делать все возможное для подавления ненасильственного сопротивления крымских татар в Крыму: пугает, заточает и истязает крымских татар на полуострове. В то же время ведет гибридную массовую информационную войну против Украины. Певцы, актеры, спортсмены, а теперь и блоггеры в TikTok и Instagram, так называемые лидеры идей и мнений, стали инструментами крупной пропагандистской машины Кремля", – сказал Умеров.

По его словам, ежегодно из бюджета оккупированного Крыма выделяются миллионы рублей на продвижение тезисов "российский Крым" и "вражеская Украина", на борьбу с народом и его идеями по статье расходов "другие вопросы в сфере СМИ".

Еще одной серьезной проблемой Умеров считает, что в Украине и за ее пределами "устали от войны, смерти и плохих новостей".

"Каждый пятый житель Украины, то есть 20% населения, не интересуется вопросом Крыма. Нарушениями прав человека на полуострове интересуются лишь 15% тех, кому не безразличны вопросы Крыма. В то же время Кремль выстраивает в Крыму совсем другую повестку дня", - сказал Умеров.

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По его словам, для противодействия агрессору необходимо ежедневно продолжать ненасильственную борьбу на дипломатическом и коммуникационном фронте.

Политик напомнил о последних действиях режима на полуострове по отношению к крымским татарам, в частности о том, что в октябре 2021 года в оккупированном Крыму трижды проводились обыски, произошло 73 задержания и 16 арестов.

Умеров рассказал о содержании политзаключенного Андрея Захтея в неудовлетворительных условиях в карцере симферопольской тюрьмы, являющейся прямым нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он также напомнил о задержании и содержании адвоката Эдема Семедляева, причиной которого была его профессиональная деятельность, а также о задержании 31 активиста, в т.ч. женщин и детей, журналистов, встречавших его после освобождения.