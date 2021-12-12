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Бустерная доза Pfizer эффективно защищает от штамма "Омикрон", - израильские исследователи

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Бустерная доза Pfizer эффективно защищает от штамма "Омикрон", - израильские исследователи
Израильские исследователи установили, что курс прививки от болезни COVID-19 тремя дозами вакцины от Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма "Омикрон".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Эти выводы исследования подобны представленным BioNTech и Pfizer в начале недели о том, что бустерные прививки могут стать ключом к защите от заражения недавно обнаруженным штаммом коронавируса", - говорится в сообщении.

В рамках исследования, проведенного медицинским центром "Шеба" и Центральной вирусологической лабораторией Министерства здравоохранения Израиля, для сравнения взяли кровь 20 человек, получивших две дозы вакцины 5-6 месяцев назад и еще 20, которые сделали бустерную вакцинацию месяц назад.

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"Люди, получившие вторую дозу 5 или 6 месяцев назад, не имеют защиты от штамма "Омикрон". Хотя у них есть определенная защита от штамма "Дельта", - заявила директор отделения инфекционных заболеваний у "Шебы" Гили Регев-Йохай.

"Хорошая новость состоит в том, что с бустерной дозой защита увеличивается примерно в сто раз", - добавила она.

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Топ комментарии

  • Привет
    Дозы на складах лежат...а дозы это бабки...причем большие...от того и движняк такой...
  • чупакабра
    Это уже похоже на песню " Про поле чудес в стране дураков"
  • Posich Posich
    Хто ж вас всіх,наркоманів, потім хоронити буде?
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