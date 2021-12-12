Сегодня возможны ограничения в работе трех станций Киевского метрополитена
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В воскресенье, 12 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Киевского метрополитена.
"Заметим, что возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.
"Извините за возможные неудобства! Призываем соблюдать масочный режим!" - добавили в пресс-службе Киевского метрополитена.