Литовские пограничники сообщили о стрельбе на границе с Беларусью

Пограничная служба Литвы сообщила, что в субботу на границе с Беларусью были слышны выстрелы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Delfi.

По данным литовских пограничников, в субботу в районе границы в Лаздийском районе было произведено 20 выстрелов с белорусской стороны.

Также дважды стреляли в Шальчининском районе на границе Литвы с Беларусью.

С начала августа, когда пограничники получили право отказывать во въезде иностранцам из Беларуси, 7955 человек не были допущены в Литву.

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