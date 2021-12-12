Министры G7 готовят два заявления по России, - "La Repubblica"

На встрече глав МИД стран "Группы семи" ожидается принятие отдельного заявления по России.

Об этом сообщает в воскресенье итальянская газета "La Repubblica", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министры "Группы семи" готовят два заявления по России", - пишет издание.

"Как выяснила "La Repubblica", представители "семерки" опубликуют второе подписанное всеми заявление, отдельное от того (с которым выступит. - Ред.) глава встречи", - отмечает газета.

"Учитывая все, страны-участницы пришли к единой позиции как по подходу к Москве, так и по возможным действиям, направленным на "настоящее сдерживание". Ходят разговоры о том, чтобы анонсировать санкции: их введут не сейчас, а только в случае масштабного вторжение в Украину", - продолжает издание.

В то же время, по данным газеты, "в итоговом коммюнике не будет подробно сказано, с какими экономическими санкциями может столкнуться Москва, в том числе и по практическим причинам, ведь для принятия мер влияния Евросоюза необходимо единодушие", но в этом случае важна позиция Германии и ситуация по "Северному потоку 2".

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Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі. ЗМІ відзначали, що центральними темами обговорення стануть такі: як протистояти Росії і Китаю.

Встреча глав МИД "Группы семи" проходит на выходных в Ливерпуле. СМИ отмечали, что центральными темами обсуждения станут такие, как противостоять России и Китаю.