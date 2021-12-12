По закону, заместителю министра МВД Гогалишвили по статусу не предусмотрены бронеавтомобили и личная охрана, - Бутусов

Кроме незаконного и опасного поведения заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили на блокпосту "Долина", не менее скандальным является наличие у него бронированных машин и охраны. Согласно закону, Гогилашвили не предусмотрены по статусу бронеавтомобили и личная охрана.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Однако, по данным источников Цензор.Нет, вот эти загадочные люди в чёрном - охрана скандального замминистра МВД, это шестеро военнослужащих, офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны, воинская часть 2245. Наши источники сообщают, что на видеозаписи узнают лица офицеров ГУР МО Петра М. и Михаила Я", - пишет Бутусов.

"Но не менее резонансно, что по данным источников в ГУР МО, для передвижения Гогилашвили используется бронеавтомобиль, предоставленный посольством США для обеспечения безопасности сотрудников военной разведки Украины, и конкретно эта Тойота перевозила ранее командира спецназа ГУР МО Юрия Семенюка - того самого разведчика, который выступил недавно по Вагнергейту с разоблачением о наличии российских "кротов" в офисе президента, и которого уволили после провала спецоперации по захвату вагнеровцев", - добавляет Бутусов.

"На каком основании замминистра МВД использует для обеспечении своих поездок спецтранспорт военной разведки, почему Гогилашвили охраняют офицеры спецназа Минобороны? У МВД есть свои задачи, свой транспорт, своя охрана. Либо эти люди на видеозаписи и эта машина уже не числятся в ГУР МО? Предоставление охраны и машин Гогилашвили может быть прямым нарушением закона - или он одновременно тайный спецагент, выполняющий диверсии в российском тылу?" - поднимает вопрос журналист.

Он также убежден, что министр обороны Алексей Резников обязан дать объяснение, использовались ли военнослужащие ГУР МО и машины для перевозки Гогилашвили.

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"Если да, то должно быть проведено служебное расследование о законности таких действий в пользу замминистра МВД", - резюмирует Бутусов.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.