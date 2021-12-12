Замминистра МВД Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина РФ и российский ИНН, - Центр журналистских расследований. ФОТО

Заместитель Министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

Александр Гогилашвили получил паспорт гражданина Российской Федерации (номер 6004531705) 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

Также он имеет действующий индивидуальный налоговый номер РФ 616404621705. Информация подтверждается базой данных Федеральной налоговой службы РФ.

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Официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ при поиске предоставляет данные лишь действующих паспортов граждан РФ и их личных налоговых номеров.

Выход из гражданства РФ или лишение его осуществляется на основании соответствующего Указа президента России.

Блогер и бывший нардеп Борислав Береза в своем telegram-канале также обнародовал информацию о том, что у А.Гогилашвили действующий российский загранпаспорт, выданный в 2012 году. По некоторым данным, Гогилашвили находится в Украине с 2010 года, так что российский загранпаспорт он получал уже в украинский период своей биографии.

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Согласно официальной биографии Александра Гогилашвили на сайте МВД, он родился 26 декабря 1973 года в Грузии. По данным из открытых источников, долгое время работал в России. В частности, являлся помощником Николая Валуева, депутата Государственной думы России от партии "Единая Россия".

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В 2014 году Николай Валуев входил в "депутатский десант" российских парламентариев, доставленных в Крым в день захвата Верховного совета АРК для агитации за референдум и присоединение Крыма к РФ. Депутаты Госдумы Н. Валуев, В. Терешкова, С. Миронов и А. Журавлев выступали на митингах перед Севастопольской городской администрацией и на площади Нахимова, вели агитацию в СМИ.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.