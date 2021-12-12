Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко

Поведение заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили на блокпосту в Донецкой области - позорное и жалкое.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Феерическая история. Началось все с того, что заместитель министра внутренних дел Гогилашвили устроил жалкую истерику на одном из блокпостов в Донецкой области. Потому что, видите ли, солдаты исполнили свой долг, остановили его мини-кортеж на блокпосту и вообще, проявили недостаточное чинопочитание. Здесь целый замминистра МВД, а его даже в лицо не знают! Это было позорное шоу, с матом и даже распусканием рук - видео все могут посмотреть", - напоминает он.

"Хамить и болезненно "самоутверждаться" за счет людей, которые не могут в силу обстоятельств ответить тебе на равных - это гарантированный признак самодура и мудака, которому не только должность замминистра МВД, а даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя", - добавляет Ильенко.

По его словам, это только начало. Гогилашвили добился своего — его персоной наконец кто-нибудь заинтересовался. И даже поверхностное исследование выявило:

— он был (а возможно до сих пор является) гражданином РФ;

— судимый за подделку документов;

— был связан (по информации ряда СМИ — работал помощником) с российским шовинистом и единороссом Валуевым;

— диплом о высшем образовании получил в 2019 году (в возрасте 46 лет), только перед назначением на должность замминистра;

— его жена – личная помощница Зеленского со времен Квартала. И это едва ли не единственное объяснение стремительного карьерного роста никому не известного Гогилашвили сразу после прихода Зеленского к власти.

"Вот такие люди руководят нашим государством. И это жесть", - резюмировал Ильенко.















Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.