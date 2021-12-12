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Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко

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Поведение заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили на блокпосту в Донецкой области - позорное и жалкое.

Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп Андрей Ильенко, передает Цензор.НЕТ.

"Феерическая история. Началось все с того, что заместитель министра внутренних дел Гогилашвили устроил жалкую истерику на одном из блокпостов в Донецкой области. Потому что, видите ли, солдаты исполнили свой долг, остановили его мини-кортеж на блокпосту и вообще, проявили недостаточное чинопочитание. Здесь целый замминистра МВД, а его даже в лицо не знают! Это было позорное шоу, с матом и даже распусканием рук - видео все могут посмотреть", - напоминает он.

"Хамить и болезненно "самоутверждаться" за счет людей, которые не могут в силу обстоятельств ответить тебе на равных - это гарантированный признак самодура и мудака, которому не только должность замминистра МВД, а даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя", - добавляет Ильенко.

По его словам, это только начало. Гогилашвили добился своего — его персоной наконец кто-нибудь заинтересовался. И даже поверхностное исследование выявило:

— он был (а возможно до сих пор является) гражданином РФ;

— судимый за подделку документов;

— был связан (по информации ряда СМИ — работал помощником) с российским шовинистом и единороссом Валуевым;

— диплом о высшем образовании получил в 2019 году (в возрасте 46 лет), только перед назначением на должность замминистра;

— его жена – личная помощница Зеленского со времен Квартала. И это едва ли не единственное объяснение стремительного карьерного роста никому не известного Гогилашвили сразу после прихода Зеленского к власти.

"Вот такие люди руководят нашим государством. И это жесть", - резюмировал Ильенко.

Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 01
Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 02

Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 03

Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 04

Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 05
Поведение Гогилашвили на блокпосту – признак самодура, которому даже власть консьержа в подъезде давать категорически нельзя, – экс-нардеп Ильенко 06

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени он также будет отстранен от должности.

Гогилашвили принес извинения за "чрезмерную эмоциональность" во время нападения на полицейского и нецензурную лексику.

Когда журналисты начали более подробно знакомиться с биографией замминистра, то оказалось, что он женат на секретарше президента Украины Марии Левченко и у них есть общие фото с президентом.

Также стало известно, что он в 1995-2010 годах жил в России и работал помощником боксера и депутата Госдумы Николая Валуева.

12 декабря стало известно, что у Гогилашвили есть действующее российское гражданство.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
  • Eduard Silenko
    Питання перше, якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію? Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає? Питання третє, чому державний службовець розмовляє в Україні на рюсськом язіке? І четверте, якби я був на посту, на місці цього хлопчини, то в той же вечір в новинах було повідомлено, що заступник міністра здійснив напад на пост і під час нападу був застрелиний, а далі б я відповів.... Хто зна що та криса везла на окуповані території. А може за цей час поки він пальці веєром розтавляв через блок пост пройшла зброя чи вибухівка чи терористи? Негайно звільнити, забрати громадянство і відправити додому ********* збирати. Ти подивися шось воно з себе воображає! Чомусь в нашій Україні "керують" всі тільки не українці. Так не має бути. Це потрібно змінити!
  • Мистер Икс 00711c20
    Быдло это НЕМЕДЛЕННО АРЕСТОВАТЬ и работать с ним по полной похоже ,вражина настоящая ...
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